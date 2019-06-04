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04.06.19 22:23

Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф. ФОТОрепортаж

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак провел протокольную встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи стороны обговорили направления дальнейшего военного сотрудничества между Украиной и Великобританией, в частности, дальнейшего реформирования Вооруженных сил, подготовки украинских подразделений в рамках программы "Orbital" и расширение языковой подготовки для офицеров высших штабов ВС Украины.

Также генерал-лейтенант Руслан Хомчак поблагодарил Джудит Гоф за помощь и поддержку и отметил, что руководство Вооруженных сил Украины и в дальнейшем настроено на продолжение сотрудничества по ранее начатым направлениям.

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В свою очередь, Джудит Гоф заверила, что Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии.

Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф 01
Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф 02

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Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф 03
Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф 04
Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф 05
Фото: mil.gov.ua

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