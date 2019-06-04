США запретят въезд тем, кто пытался вмешаться в американские выборы. ДОКУМЕНТ

Сенат поддержал законопроект, запрещающий въезд в США лицам, вмешивались в американские выборы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В тексте документа говорится, что в американской визе будут отказывать иностранным гражданам, которые нарушали законы США о голосовании, финансировании избирательных кампаний, действовали по указанию зарубежного правительства. Людей, которых будут подозревать в такой деятельности, также могут депортировать с территории Соединенных Штатов.
Законопроект представляли законодатели из обеих партий - республиканец Линдси Грэм и демократ Дик Дьорбин, - и он получил единодушную поддержку Сената.
Документ получил название Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, или коротко - DETER Act, что в переводе означает "Защита выборов от угроз путем установления ограничений".
"Как мы увидели на выборах в 2016 года Россия под руководством Владимира Путина пыталась ударить в самое сердце демократических ценностей, свобод, которые так ценят американцы. Не пуская иностранцев, которые незаконно вмешиваются в предстоящие выборы в США, DETER Act посылает сигнал враждебным странам во всем мире, что США не будут мириться с зарубежным вмешательством в наши выборы", - заявил Грэм.
Как пишет издание The Hill, законодательная инициатива получила поддержку Сената на фоне новых заявлений законодателей о необходимости защитить выборы президента США в 2020 году от зарубежного влияния.
Чтобы вступить в силу, законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп.
Напомним, США будут требовать данные соцсетей для получения американской визы.