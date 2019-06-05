Выступавший за референдум "ДНР" экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Из черных щелей на свет продолжают выползать самые невероятные политические умертвия. 5 июня в Украинском доме (Крещатик 2) в 10:00 состоятся выборы нового состава громадськой рады при КМДА на период 2019-2021. Подробнее об этом можно почитать по ссылке. Среди допущенных к этому процессу организаций в списке можно увидеть некое ГО "Корали", которую возглавляет бывший народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов", - сообщил журналист.





"13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских "туристов" принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением. В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика ДНР. Лукьянов выступал на митинге под флагами сепаратистов, поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины, рассказывал о том, как предостерегал бойцов ВСУ применять силу против "своего народа" и т.д", - напомнил Казанский.





"Честно говоря, думал, что этот персонаж сидит где-то в Крыму или в России, но нет. Оказывается, Лукьянов спокойно живет в ненавистном ему Киеве, от которого он сам же призывал отделяться. Более того - теперь Лукьянов хочет пролезть в громадську раду при КМДА и таким образом принимать участие в управлении столицей. Повыступал под флагами ДНР, разжег конфликт, стравил сограждан и сбежал из Донбасса. Пусть другие теперь мучаются и живут в резервации. Удивительно. Казалось бы, добился человек своего. Защитил Харцызск от бандеровцев, украинизации, вышиванок и т.д. Так и езжай туда, наслаждайся жизнью. Ты же хотел русский мир, так вот он. Но нет. Почему-то Лукьянов не хочет жить в "республике" и работать в "народном совете ДНР", а едет в Киев, к "хунте" и "фашистам", - резюмировал журналист.