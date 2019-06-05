50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, 34% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении, 37% - противоположного мнения, еще 29% - не определились. Относительно больше тех, кто имеет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдаются среди жителей Центра и Юга, молодых респондентов, а также избирателей партий "Слуга народа" и "Сила и честь". Зато сторонники партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За життя" - наиболее пессимистичны в этом вопросе.

Абсолютное большинство (88%) ожидают радикальных изменений в стране. Лишь 4% выступают за стабилизацию ситуации, чтобы не было хуже, 5% - за возвращение в прошлое. Запрос на изменения присущ абсолютному большинству представителей всех возрастных, региональных и электоральных групп.

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Половина опрошенных довольны деятельностью новоизбранного президента В.Зеленского, только 11% - противоположного мнения. При этом 39% еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства. Деятельностью бывшего Президента П.Порошенко довольны 16% опрошенных, более 80% - не удовлетворены. Деятельностью главы правительства В.Гройсмана довольны 19%, недовольны - 76%. Работой Верховной Рады не довольны более 90% опрошенных.















Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 29 мая - 3 июня 2019 гг.