Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня. ФОТОрепортаж

В начале заседания народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями, предложениями.

Затем парламентарии продолжили рассматривать поправки к законопроекту о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины (№1098). По результатам двух дней Рада смогла рассмотреть 669 поправок из 748.

День работы народных депутатов в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады, 5 июня. С трибуны выступает Иван Савка (НФ).

Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко показывает что-то на смартфоне Антону Киссе ("Видродження").

Ольга Богомолец (БПП) и Юрий Мирошниченко ("Оппоблок").

Богомолец открыла сообщение от Мирошниченко: "Привіт! Запрошуємо тебе з родиною! 22.06 буде урочисте відкриття і дипломатичний корпус та етюди, сонати і концерти Шопена".

Также Богомолец получила сообщения:

"Семерунь Ірина": "Знайшли ще й в Бучі, але за повну вартість".

Отметим, что Ирина Семерунь с 2017 года занимает пост руководителя секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, главой которого является Ольга Богомолец.

Светлана Войцеховская (НФ) и Виктор Еленский (НФ).

Юрий Береза (НФ, справа) и Андрей Тетерук (НФ, слева).

Ольга Богомолец подошла пообщаться к Татьяне Бахтеевой ("Оппоблок"). Тем временем, глава фракции "Оппоблок" Вадим Новинский беседует с коллегами.

Владимир Литвин (внефракционный) пришел пообщаться к Ефиму Звягильскому ("Оппоблок").

Оксана Продан (БПП) здоровается с Виктором Галасюком (Радикальная партия).

Иван Мельничук (БПП, слева) с коллегой.

Тем временем к беседе Литвина и Звягильского присоединился Новинский.

Новинский и Литвин.

Александра Кужель ("Батькивщина") и Евгений Рыбчинский ("Воля народа").

Сергей Каплин (внефракционный, в голубой рубашке, справа) и Роман Семенуха ("Самопомич", в пиджаке, слева).

Олег Ляшко в окружении своей фракции делает заявление с трибуны Рады.

Глава фракции БПП Артур Герасимов пришел пообщаться с коллегами из "Батькивщины": Вадимом Ивченко (стоит спиной), Иваном Крулько (сидит, поднял руку), Борисом Тарасюком (сидит, в очках).

Глава фракции НФ Максим Бурбак.

Фото: Цензор.НЕТ