Руководство полиции превенции Киевской области полностью сменили 22 мая из-за плохих показателей работы. Отделение в Переяславе-Хмельницком было проблемным, - Князев. ФОТО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Под зданием комитета прохидит пикет с требованием максимально прозрачно расследовать данное дело.

На комитете присутствуют глава Нацполиции Сергей Князев, замглавы МВД Вадим Троян и глава ГБР Роман Труба, зам Генпрокурора Анжела Стрижевская.





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Князев выразил соболезнования семье Кирилла Тлявова.

Князев представил хронологию событий. По его словам, первый вызов пришел из больницы. По предварительной информации и по заявлению родителей, ребенок упал. Вчастности, родители, привезя ребенка в больницу, сказали, что он упал во дворе. Полиция обследовала место падения. Поздно вечером рентген показал наличие в голове мальчика пули. И. о. начальника полиции города Перпелыця ночью дал приказ провести расследование.

Возле места падения мальчика были обнаружены бутылки и гильзы. Полиция вышла на домовладение жены одного из будущих подозреваемых.

Было открыто уголовное производство. Прокурор дал санкцию на обыск.

Затем по словам Князева, выяснилось, что стрелявший был не один.

Два стрелявших полицейских были задержаны полицией города Переяслав-Хмельницкий.

На следующий день появилась справка из больницы о характере повреждений.

Далее расследование перешло в ГБР

Князев объяснил, почему именно сотрудники полиции города задержали стрелявших: "Такова процедура".

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Также он сообщил, что 22 мая полностью сменил руководство полиции превенции Киевской области, в том числе и руководство полиции Переяслав-Хмельницкого, из-за плохих показателей работы в сравнении с другими регионами Украины.

"То есть, в городе руководители полиции были либо только что назначены, либо и. о", - сказал он, отметив, что местное отделение полиции было очень проблемным.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.