Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
05.06.19 21:42

Украинский воин Владислав Бережной погиб от пули снайпера террористов 5 июня. ФОТО

5 июня, в районе населенного пункта Золотое-1 от пули снайпера наемников РФ погиб Владислав Бережной, 1996 года рождения, уроженец города Сватово Луганской области, сержант, командир боевой машины - командир отделения 54-й отдельной механизированной бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил волонтер Книги Памяти павшихпо Украине Святослав Смук.

Владислав Бережной родился 11.06.1996 года. Учился в Сватовской школе №6. После школы полгода работал на одном из местных предприятий. На войну парень ушел в 18 лет. В января 2015 года подписал долгосрочный контракт - до завершения особого периода.

Второй контракт Владислав подписал в 2017 В марте 2018 в газете "Голос общины" вышло интервью с ним

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно. У него остались жена и двое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин, старший солдат 17-й ОТБ Александр Лин погиб на Донбассе 4 июня

Украинский воин Владислав Бережной погиб от пули снайпера террористов 5 июня 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100