С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простятся завтра в Попасной. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 7 июня, в городе Попасная Луганской области, в 11.00 состоится прощание с Владиславом Бережным, 1996 года рождения, уроженцем города Сватово, сержантом, командиром боевой машины - командиром отделения 54-й отдельной механизированной бригады, который погиб 5 июня в районе населенного пункта Золотое-1 от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Владислав Бережной родился 11.06.1996 года. Учился в Сватовской школе №6. После школы полгода работал на одном из местных предприятий. На войну он ушел в 18 лет. В январе 2015 года подписал долгосрочный контракт - до завершения особого периода. Второй контракт Владислав подписал в 2017 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Владислав Бережной погиб от пули снайпера террористов 5 июня. ФОТО

У него остались жена и двое детей.