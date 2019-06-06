Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили. ФОТОрепортаж

Лидеры США, Франции и Британии почтили память солдат своих стран, отдавших жизни в ходе кампании открытия второго фронта против нацистов в Европе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, военное кладбище Кольвиль-сюр-Мер, на котором похоронены погибшие американцы, посетили американский и французский президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон с супругами.

Кроме того, почетными гостями церемонии стали 60 американских участников сражения за Нормандию, которых Макрон наградил орденами Почетного легиона.

Для участия в памятных мероприятиях в Нормандию приехала и премьер Великобритании Тереза Мэй.

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Президента России Владимира Путина не пригласили на торжества. "По поводу приглашения... мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств, пишет "Новая газета".

Позже лидер страны-агрессора добавил, что если "заняться какой-то конспирологией", то можно представить, что западные лидеры "хотели пошушукаться между собой" о дальнейших отношениях с Россией.

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Пять лет назад Путин присутствовал на аналогичном мероприятии в Шато-де-Бенувиль. Тогда на встрече с главами Германии, Франции и Украины официально обсуждались меры по урегулированию ситуации на Донбассе, а формат переговоров после этого получил название "нормандский".

Все фото - Reuters











































