Билецкий: "Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа". ВИДЕО

Об этом заявил народный депутат и лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

Сегодня, 6 июня, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за проект закона №3433. Им предусмотрено внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Благодаря этому решению процедура получения украинского гражданства иностранными добровольцами, участниками АТО (ООС) будет упрощенной. Внесенные в закон изменения также гарантируют иностранным бойцам право на временное проживание в Украине. Кроме того, отныне запрещается принудительная депортация иностранных добровольцев, значительное количество которых – граждане России, в государство-агрессор или страны, не признающие территориальную целостность Украины.

Напомним, что соавтором проекта закона №3433 был народный депутат и лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий. На рассмотрение украинского парламента указанный законопроект был подан еще в 2015 году, а в октябре 2017 года он был принят за основу.

Чтобы ускорить процесс принятия крайне важного для иностранных бойцов решение, 4 июня "Национальный Корпус" провел митинг под Администрацией президента. Тогда представитель администрации Владимира Зеленского встретился с националистами и от имени главы государства пообещал поддержку в решении вопроса относительно иностранных добровольцев. Сегодня, в день голосования, представители "Национального Корпуса" тоже собрались, но уже под стенами Верховной Рады.

"Разрушить чрезмерную бюрократию и "совковые" подходы в сфере признания правового статуса иностранцев, участвовавших в защите территориальной целостности Украины, нужно было уже давно. Однако совесть украинских депутатов проснулась только сейчас! После того как к этому призвал "Национальный Корпус". Совместными усилиями нам снова удалось взломать систему и отстоять права бойцов, которые боролись и будут бороться за Украину до конца", – заявил после голосования ВРУ Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

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