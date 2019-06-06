"Приватбанк" раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова. ФОТО

Речь идет о десятках активов: ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. Программа "Схемы" проанализировала иск "Приватбанка" на 104 страницы, и опубликовала фото недвижимости, сообщает Цензор.НЕТ.

55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) была приобретена за $34 млн фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. Компания была основана 29 апреля 2008.

One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США) - приобретена за $86,3 млн компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008. Фирма основана 29 апреля 2008. Как минимум $36,1 из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из "Приватбанка".

AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Была приобретена за $46,5 млн компанией из Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма была зарегистрирована 21 июля 2010.

Это - отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $9 млн. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011. Еще по меньшей мере $2,4 млн использовали для ремонта отеля.

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Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основанная 14 мая 2008 года. Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за это сооружение, были получены из схемы вывода денег.

Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий к нему незадействованный участок, расположенные по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane соответственно в Далласе (Техас). Их приобрела компания Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010.

PNC Plaza - тридцатиэтажный небоскреб в самом крупном городе штата Кентукки, Луисвилле, расположен по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за $77 млн ​​фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрированная 10 ноября 2010.

Huntington Building - 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенное по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 оно было приобретено за $18,5 млн компанией Optima 925, LLC (Делавэр), которая была зарегистрирована 14 мая 2010 года.

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Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки) - крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности - тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбера. Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компанию группы Optima, на что потратили $188,1 млн.

Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью-Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

Единственная трейдинговая компания для предыдущего завода - Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси), имеющая склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

А вот KES Acquisition Company - металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский, Боголюбов и Корф. Завод на 42 000 квадратных метров обошелся как минимум в $20 млн.

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Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.

Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), зарегистрированной 19 ноября 2001. Коломойский и Боголюбов соответственно связаны с ней через организацию с Британских Виргинских островов, которая называется Halliwel Assets, Inc., и траст с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. Как минимум $4,5 млн, использованные при покупке завода, были, по мнению ПриватБанка, "отмыть".

Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией с Optima International of Miami, Inc. - которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.

Кроме того, начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за $43,5 млн.

Напомним, накануне стало известно, что "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд через кипрские компании. Согласно поданному в американский суд иску, общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. "Приватбанком" кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что в два раза превышает ВВП Кипра за данный промежуток времени.

Сумма в $470 млрд почти в 13 раз превышает годовой бюджет Украины.