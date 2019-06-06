Иностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области. ФОТОрепортаж

Как сообщили в Управлении СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из пограничных пунктов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, в ходе досмотра у подозреваемого обнаружены таблетки экстази. Мужчина расфасовал их в полиэтиленовые пакеты и спрятал внутри детского электромотоцикла.

Всего у злоумышленника изъяли 4,5 тысяч таблеток. На "черном" рынке их стоимость составляет порядка 1,3 миллиона гривен.

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По данным ведомства, иностранец постоянно проживает в Одесском регионе. Он хотел наладить механизм поставки наркотиков в Украину. Мужчина планировал получать экстази из-за границы экстази через частных перевозчиков и здесь продавать.

По факту открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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