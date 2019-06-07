Чернобыль должен стать позитивной визиткой Украины, и команда президента это понимает, - директор по научной работе "Чернобыль Тур" Мирный. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор по научно-методической работе туроператора "Чернобыль Тур" Сергей Мирный. Во время ликвидации аварии на ЧАЭС он был радиационным разведчиком.

Сергей Мирный

Он сказал об этом во время презентации сборника документов о катастрофе на Чернобыльской АЭС "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период".

"Я сюда пришел прямо с совещания в Администрации президента. Новая команда почувствовала остроту этой темы. Мы обсуждали, что нужно сделать для того, чтобы Чернобыль стал позитивной визиткой Украины, и какой комплекс мер нужно предпринять. Надеюсь, что это будут не только слова", - отметил он.

По его словам, туры в Чернобыльскую зону отчуждения - это единственная статья в туристическом бизнесе Украины, которая не опускается ниже довоенного уровня. После выхода на экраны нашумевшего американского сериала HBO "Чернобыль" количество туристов в Зону увеличилось на 30%. После выхода последней серии ожидают выйти на показатель 150 тысяч туристов в год.

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В печатном виде сборник "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период" издан ограниченным тиражом и будет бесплатно передан в главные библиотеки страны. Кроме того, любой желающий может получить книгу, подав заявку.

Также книга выложена в свободный доступ на сайте Института национальной памяти.