Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Для качественного проведения тренировок, в первый день состоялось ознакомление украинских десантников с горной местностью полигона учебного центра. После того, как Украинской ротной тактической группе был определен рубеж обороны, командиры провели планирование маневренной обороны и поставили задачу личному составу по фортификационному оборудованию позиций, их маскировке и т.п.





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На следующий день, штабом батальона Вооруженных Сил Румынии было организовано взаимодействие с усиленным подразделением Десантно-штурмовых войск. В ходе учебно-боевых задач, воины-десантники отрабатывали действия по отражению атаки противника, изменение оборонительных позиций, а также огневое прикрытие подразделений батальона при ведении маневренной обороны.

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Во время тренировки, использовалась система имитации боевых действий MILES. С ее помощью фиксировалась количество потерь личного состава и техники дружественных сил и противника. По результатам тренировок, командиры определили эффективность полевой выучки перед очередным практическим этапом обучения.

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