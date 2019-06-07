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07.06.19 00:25

Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019. ФОТОрепортаж

Ротная тактическая группа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады принимает участие в международных многонациональных учениях Saber Guardian-2019.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019 01

Для качественного проведения тренировок, в первый день состоялось ознакомление украинских десантников с горной местностью полигона учебного центра. После того, как Украинской ротной тактической группе был определен рубеж обороны, командиры провели планирование маневренной обороны и поставили задачу личному составу по фортификационному оборудованию позиций, их маскировке и т.п.

Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019 02
Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019 03

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Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019 04
Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019 05

На следующий день, штабом батальона Вооруженных Сил Румынии было организовано взаимодействие с усиленным подразделением Десантно-штурмовых войск. В ходе учебно-боевых задач, воины-десантники отрабатывали действия по отражению атаки противника, изменение оборонительных позиций, а также огневое прикрытие подразделений батальона при ведении маневренной обороны.

Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019 06

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Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019 07
Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019 08

Во время тренировки, использовалась система имитации боевых действий MILES. С ее помощью фиксировалась количество потерь личного состава и техники дружественных сил и противника. По результатам тренировок, командиры определили эффективность полевой выучки перед очередным практическим этапом обучения.

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Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019 09

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