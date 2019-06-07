Кустарное производство алкоголя ликвидировано в Николаевской области. Изъята крупная партия незаконно ввезенных в Украину сигарет. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области были проведены санкционированные обыски в гаражных боксах, складских, жилых и нежилых помещениях региона.

Во время обысков был обнаружен и ликвидирован кустарный цех по производству фальсифицированного алкоголя, который изготавливали путем смешивания спирта с водой и фасовали в пластиковую тару с целью дальнейшего сбыта. Кроме того, выявлено склады, в которых незаконно хранили табачные изделия, в т.ч. иностранного производства без марок акцизного налога установленного образца, ввезенные на территорию Украины вне таможенного контроля.

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Всего по результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 22 тыс. 451 пачку табачных изделий и 170 литров алкогольного фальсификата общей ориентировочной стоимостью почти 700 тыс. грн.









Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Продолжается следствие.