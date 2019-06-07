С воином 17-й ОТБр Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простятся завтра на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 8 июня, в 10.00 в селе Авдотьевка Софиевского района Днепропетровской области состоится прощание с Александром Петровичем Лыном, 1970 года рождения, жителем города Кривой Рог, старшим солдатом, старшим наводчиком минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона 17-й отдельной танковой бригады, который погиб 4 июня в 17.30 в районе населенного пункта Новоселовка Вторая Волновахского района Донецкой области в результате прямого попадания из противотанкового ракетного комплекса в грузовик ГАЗ-66, перевозивший продукты питания на позиции подразделения.

Александр Лын родился 18.07.1970 года в Авдотьевке. Получил среднетехническое образование. 30.01.2019 года был призван Металлургийно-Долгинцевским ОРВК Днепропетровской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин, старший солдат 17-й ОТБ Александр Лын погиб на Донбассе 4 июня

У него остались мать, брат, сестра и две дочери.