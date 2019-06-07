Воины "Азова" Дмитрий Пругло и Максим Олексюк погибли при ночном артиллерийском налете под Новолуганским. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба "Азова", передает Цензор.НЕТ.

"Полтавец Дмитрий Пругло (Круглый) пришел в "Азов" еще в 2014 году, участвовал во всех ключевых боях подразделения, где показал свою храбрость и профессионализм. Занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом, а его бойцы всегда брали с него пример и искренне уважали. Ему было 28 лет. 23-летний Максим Олексюк (Максон) присоединился к полку в 2017 году и за полтора года службы проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним побратимом", - рассказали в пресс-службе о погибших воинах.

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"Этот военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения.

Полк "Азов" выражает искренние соболезнования семьям и близким своих товарищей по оружию Круглого и Максона.







