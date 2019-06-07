Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
07.06.19 13:52

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 июня, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания народные депутаты минутой молчания почтили память украинского писателя Юрия Мушкетика.

Затем в парламенте начался "час вопросов к Кабмину", в ходе которого вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сообщил нардепам: "Уровень энергоэффективности в Украине отвечает букве "Ж".

День работы народных депутатов в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 01

Пленарное заседание Верховной Рады 7 июня.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 02

Члены Кабмина во главе с первым вице-премьер министром Степаном Кубивым отвечают на вопросы парламентариев. Кресло премьера в отсутствии Владимира Гройсмана пустует.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 03

Спикер Андрей Парубий и глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 04

Первый вице-спикер Ирина Геращенко общается с главой фракции БПП Артуром Герасимовым и Виктором Пинзеником (БПП).

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 05

Яков Безбах (внефракционный, справа) с коллегой.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 06

Хвича Мепаришвили (НФ, справа) с коллегой из Радикальной партии.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 07

Пустующий сектор "Оппоблока": Александр Долженков.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 08

Ляшко изучает свой профиль в Фейсбуке.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 09

Возможно парламентарий думает о смене аватарки?

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 10

Геращенко не может совладать со своими эмоциями...

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 11

И плачет от смеха...

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 12

Сергей Лещенко (внефракционный) и Ирина Геращенко.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 13

Пустующий сектор "Самопомочи": Александр Опанасенко.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 14

Игорь Кононенко (БПП) общается по телефону.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 15

Борислав Розенблат (внефракционный).

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 16

Ольга Богомолец (БПП) общается с представителями Кабмина.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 17

Оксана Билозир (БПП, стоит спиной), Ирина Геращенко, Ольга Червакова (БПП).

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 18

Члены Кабмина покидают Раду после завершения "Часа вопросов к правительству". Тем временем, Богомолец общается с вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 19

Теперь Ольге Богомолец, что-то шепчет на ухо Виктор Галасюк (Радикальная партия"). Ляшко все еще увлечен своим смартфоном.

Фото: Цензор.НЕТ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100