Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня. ФОТОрепортаж

В начале заседания народные депутаты минутой молчания почтили память украинского писателя Юрия Мушкетика.
Затем в парламенте начался "час вопросов к Кабмину", в ходе которого вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сообщил нардепам: "Уровень энергоэффективности в Украине отвечает букве "Ж".
День работы народных депутатов в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады 7 июня.
Члены Кабмина во главе с первым вице-премьер министром Степаном Кубивым отвечают на вопросы парламентариев. Кресло премьера в отсутствии Владимира Гройсмана пустует.
Спикер Андрей Парубий и глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко.
Первый вице-спикер Ирина Геращенко общается с главой фракции БПП Артуром Герасимовым и Виктором Пинзеником (БПП).
Яков Безбах (внефракционный, справа) с коллегой.
Хвича Мепаришвили (НФ, справа) с коллегой из Радикальной партии.
Пустующий сектор "Оппоблока": Александр Долженков.
Ляшко изучает свой профиль в Фейсбуке.
Возможно парламентарий думает о смене аватарки?
Геращенко не может совладать со своими эмоциями...
И плачет от смеха...
Сергей Лещенко (внефракционный) и Ирина Геращенко.
Пустующий сектор "Самопомочи": Александр Опанасенко.
Игорь Кононенко (БПП) общается по телефону.
Борислав Розенблат (внефракционный).
Ольга Богомолец (БПП) общается с представителями Кабмина.
Оксана Билозир (БПП, стоит спиной), Ирина Геращенко, Ольга Червакова (БПП).
Члены Кабмина покидают Раду после завершения "Часа вопросов к правительству". Тем временем, Богомолец общается с вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе.
Теперь Ольге Богомолец, что-то шепчет на ухо Виктор Галасюк (Радикальная партия"). Ляшко все еще увлечен своим смартфоном.
Фото: Цензор.НЕТ