С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 7 июня, в городе Попасная Луганской области состоялось прощание с Владиславом Бережным, 1996 года рождения, уроженцем города Сватово, младшим сержантом, командиром боевой машины - командиром отделения 54-й отдельной механизированной бригады, который погиб 5 июня в районе населенного пункта Золоте-1 от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Владислав Бережной родился 11.06.1996 года. Учился в Сватовской школе №6. После школы полгода работал на одном из местных предприятий. Женился на девушке из Попасной и переехал жить туда. На войну парень ушел в 18 лет. В январе 2015 года подписал долгосрочный контракт - до завершения особого периода. Второй контракт Владислав подписал в 2017 году.

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