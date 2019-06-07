Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
07.06.19 16:48

С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной. ФОТОрепортаж

5 июня, в районе населенного пункта Золотое-1 от пули снайпера наемников РФ погиб Владислав Бережной, 1996 года рождения, уроженец города Сватово Луганской области, сержант, командир боевой машины - командир отделения 54-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 7 июня, в городе Попасная Луганской области состоялось прощание с Владиславом Бережным, 1996 года рождения, уроженцем города Сватово, младшим сержантом, командиром боевой машины - командиром отделения 54-й отдельной механизированной бригады, который погиб 5 июня в районе населенного пункта Золоте-1 от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Владислав Бережной родился 11.06.1996 года. Учился в Сватовской школе №6. После школы полгода работал на одном из местных предприятий. Женился на девушке из Попасной и переехал жить туда. На войну парень ушел в 18 лет. В январе 2015 года подписал долгосрочный контракт - до завершения особого периода. Второй контракт Владислав подписал в 2017 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский воин Владислав Бережной погиб от пули снайпера террористов 5 июня. ФОТО

Похоронили Героя на кладбище микрорайона "ВРЗ". У него остались родители, жена и двое детей.

С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 01
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 02
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 03
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 04
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 05
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 06
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 07
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 08
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 09
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 10
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 11
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 12
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 13
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 14
С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной 15

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100