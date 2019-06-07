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07.06.19 17:56

Военнослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово. ФОТО

В республику Сербия отправились военнослужащие воинской части А0563 из Ахтырки Сумской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Трибуна".

Сегодня военнослужащих провожали в дорогу родные и близкие, командование части, представители городской власти и духовенства.

Основная задача военнослужащих на территории Косово - разминирование, поиск взрывоопасных предметов, обеспечение свободы передвижения миротворческих подразделений KFOR, а также восстановление инфраструктуры.

Также на Цензор.НЕТ: Прекращать огонь без права огня в ответ можно только после введения миротворцев ООН на Донбасс, иначе это все равно, что поставить наших солдат к стенке, - Порошенко

Военнослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово 01
Военнослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово 02
Военнослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово 03

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