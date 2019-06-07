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07.06.19 18:24

В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники ГСЧС спасли трех членов экипажа самолета, совершившего аварийную посадку на воду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 01

7 июня в 15:38 в ГСЧС поступило сообщение об аварии самолета по адресу: г. Киев, Святошинский район, ул. Бударина, 11.

В 15:55, по прибытию на место происшествия пожарно-спасательного подразделения было установлено, что самолет потерпел аварию и упал в одно из озер рыбхоза "Нивки". На борту судна находилось 3 человек. Самолет находился на поверхности озера на расстоянии 100 м. от берега.

В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 02

Одному из участников аварии удалось самостоятельно выбраться из самолета и добраться до берега еще до прибытия на место сотрудников службы спасения. Он сумел известить об аварии свидетелей и передать информацию в службу 101.

В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 03
В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 04
В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 05

Двух других пострадавших водолазы ГСЧС деблокировали с самолета и доставили к берегу с помощью надувной лодки и водолазно-спасательного оборудования. Все пострадавшие переданы работникам медицинской помощи и госпитализированы.

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В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 06
В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 07
В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 08
В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 09

В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 10

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