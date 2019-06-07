Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Социализм отменяется
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Новое лицо в политике
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак", - Кучма в Минске встретился с Лукашенко
Эффективные переговоры по-новому
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма хочет призвать украинскую армию "Не стрелять в ответ"
Агент работает...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет стрелять в ответ - это шаг к капитуляции Украины перед РФ. Мы этого не позволим, - Парубий. ВИДЕО
Минск-5
Гарри потер и минские переговоры
Читайте на "Цензор.НЕТ": Выставляем Кучму с "калашом" на передовую под обстрел - если не будет отстреливаться, значит хороший метод, - Берлинская о предложении экс-президента "не стрелять в ответ"
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Не на черной скамье, не на скамье подсудимых...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступавший за референдум "ДНР" экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский. ФОТО
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