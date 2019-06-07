Инструкторы Береговой охраны США обучили пограничный спецназ "ДОЗОР" применению катеров "Safe Boat 27". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время учебы спецназовцы отряда с помощью американских специалистов - представителей Береговой охраны США, учились управлять катерами "Safe Boat 27". Эти плавсредства были получены Госпогранслужбой при содействии посольства США в Украине.

Обучение проходило в течение месяца. Во время тренировок были освоены тактико-технические характеристики и эффективное применение этих катеров в охране государственной границы. Состав судокоманд вместе с американскими коллегами усвоил не только теорию, но и получил навыки в управлении скоростными катерами. Бойцами на практике были отработаны элементы спасательных и штурмовых операций, а также решения нестандартных ситуаций на воде.

Читайте: Пограничные катера "Нежин" и "Лубны" прошли плановый ремонт





Навыки использования и эксплуатации катеров "Safe Boat 27" военнослужащие "Дозор" продемонстрировали сегодня в Киеве на Днепре. Кроме умений по управлению плавсредствами, спецназовцы показали доставку и высадки оперативных спецгрупп и других операций, которые необходимы для охраны государственной границы.

Также смотрите: Спецназ ГПСУ "Дозор" успешно применяет легкие 9-миллиметровые турецкие пистолеты-пулеметы МР-5. ВИДЕО





Стоит отметить, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдов-штурмовых целей. Количество суднокоманды катера составляет 4 военнослужащих. Однако, в случае необходимости, для выполнения поставленных задач на нем могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.

Смотрите: США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны. ФОТОрепортаж