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07.06.19 19:39

Инструкторы Береговой охраны США обучили пограничный спецназ "ДОЗОР" применению катеров "Safe Boat 27". ФОТОрепортаж

Сегодня военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР" получили от американских инструкторов сертификаты о прохождении учебно-тренировочного курса "Small Boat Operations".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Инструкторы Береговой охраны США обучили пограничный спецназ ДОЗОР применению катеров Safe Boat 27 01

Во время учебы спецназовцы отряда с помощью американских специалистов - представителей Береговой охраны США, учились управлять катерами "Safe Boat 27". Эти плавсредства были получены Госпогранслужбой при содействии посольства США в Украине.

Обучение проходило в течение месяца. Во время тренировок были освоены тактико-технические характеристики и эффективное применение этих катеров в охране государственной границы. Состав судокоманд вместе с американскими коллегами усвоил не только теорию, но и получил навыки в управлении скоростными катерами. Бойцами на практике были отработаны элементы спасательных и штурмовых операций, а также решения нестандартных ситуаций на воде.

Инструкторы Береговой охраны США обучили пограничный спецназ ДОЗОР применению катеров Safe Boat 27 02

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Инструкторы Береговой охраны США обучили пограничный спецназ ДОЗОР применению катеров Safe Boat 27 03
Инструкторы Береговой охраны США обучили пограничный спецназ ДОЗОР применению катеров Safe Boat 27 04

Навыки использования и эксплуатации катеров "Safe Boat 27" военнослужащие "Дозор" продемонстрировали сегодня в Киеве на Днепре. Кроме умений по управлению плавсредствами, спецназовцы показали доставку и высадки оперативных спецгрупп и других операций, которые необходимы для охраны государственной границы.

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Инструкторы Береговой охраны США обучили пограничный спецназ ДОЗОР применению катеров Safe Boat 27 05
Инструкторы Береговой охраны США обучили пограничный спецназ ДОЗОР применению катеров Safe Boat 27 06

Стоит отметить, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдов-штурмовых целей. Количество суднокоманды катера составляет 4 военнослужащих. Однако, в случае необходимости, для выполнения поставленных задач на нем могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.

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Инструкторы Береговой охраны США обучили пограничный спецназ ДОЗОР применению катеров Safe Boat 27 07

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