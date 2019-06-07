На Луганщине трактор подорвался на неустановленном взрывном устройстве, 2 человека госпитализированы. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской ОВГА Юрий Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Буквально 2 часа назад трактористы, которые работали на поле между г. Попасная и с.Новозвановка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители с. Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них, еще и контузия.

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Сейчас они находятся в хирургическом отделении Попаснянской ЦРБ и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья ребят удовлетворительное", - написал Клименко.

Чиновник напомнил, что за пять лет войны на Донбассе в результате подрывов на боеприпасах уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 - получили ранения. Среди пострадавших - 125 детей, из которых 27 погибли.

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