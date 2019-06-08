Бойцы "Азова" на передовой простились с погибшими побратимами Максимом Олексюком и Дмитрием Пругло. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу подразделения.

Командир полка "Азов" друг Редис в своей прощальной речи заверил, что врага ждет страшная расплата за убитых побратимов.

"Этой ночью мы с вами еще раз убедились, что никакие Минские договоренности не действуют. Это абсурд. Они унесли жизни двух наших боевых побратимов, воинов, славных сынов Украины. Друг Круглый и друг Максон с оружием в руках отошли в мир иной. Это еще раз показывает, что с террористами переговоры вести нельзя. А мы и не собираемся. За наших собратьев мы отплатим десятками убитых врагов с той стороны. Друг Круглый и друг Максон навсегда останутся в наших сердцах. Слава Нации", - сказал он.











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Напомним, 28-летний азовец Круглый и 23-летний азовец Максон погибли в ожесточенном бою с оккупантом, который длился почти 4 часа, в ночь с шестого на седьмое июня. Их жизнь забрал прицельный вражеский обстрел 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов, запрещенных минскими соглашениями. Оба воина были бойцами 3-й роты "Азова".