Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
08.06.19 15:02

Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве. ФОТОрепортаж

Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей уже в четвертый раз состоялось в столице.

Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве. ФОТОрепортаж

В этом году акция прошла под лозунгом "Семья - сердце Украины", сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Многотысячная колонна ее участников прошла по центру столицы.

Шествие началось в парке имени Т.Шевченко. Оттуда его участники проследовали по Крещатику к площади Конституции возле Верховной Рады. Во главе колонны шли главы Церквей и религиозных организаций.

Колонну сопровождали автомобили с громкоговорителями, из которых звучали выступления представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), песни на семейную тематику и основные лозунги мероприятия.

Целью шествия было привлечь внимание общества и власти к моральным и духовным основам семьи и брака как союза мужчины и женщины, сообщили организаторы.

Также на Цензор.НЕТ: На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль "Все вместе - за семью". ФОТОрепортаж

Акция состоялась по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, при поддержке общественных и благотворительных организаций со всей Украины.

Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 01Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 02
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 03
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 04
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 05
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 06
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 07
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 08Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 09
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 10Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 11
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 12
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 13Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 14
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 15
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 16
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 17
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 18
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 19
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 20
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 21

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100