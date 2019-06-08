Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве. ФОТОрепортаж

В этом году акция прошла под лозунгом "Семья - сердце Украины", сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Многотысячная колонна ее участников прошла по центру столицы.

Шествие началось в парке имени Т.Шевченко. Оттуда его участники проследовали по Крещатику к площади Конституции возле Верховной Рады. Во главе колонны шли главы Церквей и религиозных организаций.

Колонну сопровождали автомобили с громкоговорителями, из которых звучали выступления представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), песни на семейную тематику и основные лозунги мероприятия.

Целью шествия было привлечь внимание общества и власти к моральным и духовным основам семьи и брака как союза мужчины и женщины, сообщили организаторы.

Также на Цензор.НЕТ: На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль "Все вместе - за семью". ФОТОрепортаж

Акция состоялась по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, при поддержке общественных и благотворительных организаций со всей Украины.

































