С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Александр Лын был наводчиком в 17-й танковой бригаде, сообщает Цензор.НЕТ. Военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания 4 июня. Он вместе с товарищами перевозил продукты. Во время движения их грузовой автомобиль обстреляли противотанковыми ракетами.

"Не побоялся, пошел защищать свою страну, свой дом. Человек был очень хороший, и как боец тоже очень хороший. Очень веселый был, всегда шутил. Все тягости переводил в шутку. Немного старше нас. Всегда поддерживал, как старший брат", - вспоминает о погибшем Александре сослуживец Сергей, который на момент гибели товарища исполнял обязанности командира расчета.

Одноклассница покойного Александра Лына, Светлана, вспоминает: "Мы с ним вместе учились до десятого класса. Мы всегда дружили. Он был очень хорошим человеком. Всем помогал, был веселый. Только хорошие воспоминания о нем".

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Проститься с защитником Украины собрались несколько десятков человек - родственники, друзья, соседи, представители объединения солдатских матерей Криворожья, боевые побратимы и односельчане. Его похоронили на кладбище в селе Авдотьевка.

Александру было 48 лет. У него остались жена и две дочери - 26 и 14 лет.











