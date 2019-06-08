Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
08.06.19 19:05

Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами. ФОТОрепортаж

Командир 1-го батальона 93 ОМБР Холодный Яр подполковник Богдан Дмитрук решил не дожидаться для своих бойцов государственных наград и вручил лучшим из них именные ножи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу оперативного командования "Восток" ВСУ в Facebook.

Богдан Дмитрук заказал для шестерых бойцов, героически проявивших себя во время этой ротации, именные ножи. Приобрести ножи помогли волонтеры.

"Вручили их бойцам недалеко от позиций в дружеской обстановке. Кроме этого, комбат привез на место службы и передал одному из бойцов и знак отличия от министра обороны", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Бойцы 30-й бригады сняли момент уничтожения российских БМП и машины с боеприпасами – мощная детонация. ВИДЕО

Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 01Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 02
Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 03
Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 04
Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 05
Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 06
Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 07
Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 08
Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 09
Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 10
Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 11
Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами 12

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100