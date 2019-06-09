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09.06.19 09:58

Mercedes на еврономерах слетел с дороги и врезался в здание столичного ТЦ: водитель погиб на месте, пассажиров увезла скорая. ФОТО

В ночь на 9 июня в Голосеевском районе столицы автомобиль Mercedes на иностранной регистрации на закругленной проезжей части слетел с дороги и протаранил пристройку торгового центра. В салоне было пять человек, водитель погиб на месте.

Mercedes на еврономерах слетел с дороги и врезался в здание столичного ТЦ: водитель погиб на месте, пассажиров увезла скорая. ФОТО

Об этом сообщает Информатор, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, автомобиль ехал на большой скорости в сторону улицы Заболотного. По пока неустановленной причине водитель не смог вписаться в поворот и вылетел на парковку возле ТЦ "Домосфера". На пути у машины оказалась пристройка, в которую Mercedes и влетел.

От удара водитель легковушки умер на месте. Четыре его пассажира, получив травмы разной степени тяжести, но выжили. Их отвезли в больницу несколько карет скорой помощи. Также на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС и несколько патрульных экипажей. Следователям предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии.

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Mercedes на еврономерах слетел с дороги и врезался в здание столичного ТЦ: водитель погиб на месте, пассажиров увезла скорая 01
Mercedes на еврономерах слетел с дороги и врезался в здание столичного ТЦ: водитель погиб на месте, пассажиров увезла скорая 02
Mercedes на еврономерах слетел с дороги и врезался в здание столичного ТЦ: водитель погиб на месте, пассажиров увезла скорая 03

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