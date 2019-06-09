Mercedes на скорости съехал с дороги и врезался в здание столичного ТЦ: водитель погиб на месте, пассажиров увезла скорая. ФОТО

Об этом сообщает Информатор, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, автомобиль ехал на большой скорости в сторону улицы Заболотного. По пока неустановленной причине водитель не смог вписаться в поворот и вылетел на парковку возле ТЦ "Домосфера". На пути у машины оказалась пристройка, в которую Mercedes и влетел.

От удара водитель легковушки умер на месте. Четыре его пассажира, получив травмы разной степени тяжести, но выжили. Их отвезли в больницу несколько карет скорой помощи. Также на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС и несколько патрульных экипажей. Следователям предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии.

Смотрите также: Камера зафиксировала наезд автомобиля полиции на ребенка в Конотопе. ВИДЕО





