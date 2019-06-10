Бункер управления ЧАЭС, "мост смерти", дом пожарного Игнатенко, - туроператоры разработали программу по местам событий сериала "Чернобыль". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения водят больше десяти лет. Из года в год турпоток растет. 80% визитеров составляют иностранцы.

По словам главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, с приходом после Майдана в Госагентство по управлению Зоной отчуждения новой команды удалось организовать инфраструктуру для туристов.

После выхода мини-сериала "Чернобыль" количество запросов на экскурсию в зону увеличилось на 30-40%. В 2019 году туроператоры рассчитывают выйти на показатель 150 тысяч туристов в год.

Для того, чтобы справиться с таким потоком Госагентству необходимо решить вопрос с расширением и обновлением пунктов пропусков в Зону.

Туристическая точка на КПП "Дитятки" при въезде в Зону.

Сувениры главным образом рассчитаны на иностранных туристов.

Туристам предлагают впечатления - поездку на бронированной разведывательной дозорной машине. на которой работали ликвидаторы в 1986-м.

Также телеоператоры поднимают вопрос, о том, чтобы их гиды имели право вести экскурсию не только по Зоне, но и на той части ЧАЭС, куда пускают туристов. Гид "Чернобыль Тур" Екатерина Асламова рассказал, что на станции к группе приставляется менеджер, который обладает огромным количеством знаний.

"Но этот сотрудник работает на станции 5-10-15 лет, и говорит то, что прописано в официальных документах. Были ситуации, когда они подавали устаревшую информацию, которая не совсем отвечает международным расследованиям о причинах аварии. На самом деле было много проектных ошибок самого реактора, сэкономленных на строительстве денег. Так, крыша была покрыта битумом, который плавился после аварии. Ели туристы спрашивают о чем-то подобном, то в ответ они слышат обтекаемые фразы из разряда "все было хорошо". И любые попытки туристов узнать детали проекта нового конфайнмента наталкиваются на такие же обтекаемые ответы", - объясняет она.

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Кроме того, есть несколько проектов по включению объектов Зоны в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, город Припять, объект "Дуга" и несколько уникальных технических сооружений, созданных специально для ликвидации последствий катастрофы.

Также Украине предстоит решить вопрос увековечивания памяти героев и жертв катастрофы. На сегодняшний день им стоит несколько памятников, не предлагающих общей рефлексии над событиями. При этом о судьбе автохтонного населения, которое было вынуждено покинуть свою малую родину, практически не упоминается. Так, Меган Нолан, обозреватель Guardian назвала недоразумением отсутствие в Зоне исторического контекста и атмосферы почитания героев и пострадавших. С другой стороны, много туристов оставляют положительные отзывы об экскурсиях и благодарят за избавление страхов перед радиацией.

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Чернобыльская зона отчуждения ограждена колючей проволокой. 10-километровая зона вокруг станции - так называемая промышленная часть, при въезде в нее у села Лелёв есть еще один КПП. Остальная часть зоны признана природным заповедником. Перед посещением этого места каждый турист подписывает строгие условия по радиационной безопасности, которые обязуется соблюдать. В свою очередь сопровождающие информируют об уровне дозы, который зачастую ниже, чем в Киеве.

Съемки сериала проходили в Вильнюсе и Киеве, которые стали улицами Припяти, Москвы и Минска, а также местами событий, которые переживали очевидцы трагедии.

Когда-то Припять называли городом роз из-за их обилия. Теперь эти цветы можно увидеть разве что на ухоженных территориях вокруг промышленных и административных зданий.

Места действия из сериала по хронологии появления:

Припять. Пожарная часть и общежитие рядом. На втором этаже проживали Василий и Людмила Игнатенко, чья история в изложении белорусской писательницы Светланы Алексиевич показана в фильме. Василий - пожарный, который одним из первых прибыл на станцию для тушения крыши реактора. Василий умер от лучевой болезни. Людмила в состоянии беременности ухаживала за ним в московской больнице. Уже после смерти мужа она родила девочку, которая, как считается, взяла весь удар от радиации на себя, и прожила несколько дней.

Фото: wikimapia.org.

В фильме показано, что Игнатенки жили в квартире, а не в общежитии. Именно с этих кадров начинается сериал. Взрыв на станции зритель видит через окно квартиры Игнатенко.

Припять. Так называемый "белый дом" на проспекте Ленина, в котором жил директор станции Виктор Брюханов. Здесь среди ночи его разбудил телефонный звонок с сообщением об аварии. На это обращают внимание гиды. То есть, взрывной волны от аварии не было, поэтому ночью о катастрофе могли узнать только те, кто по каким то причинам не спал. Следовательно, на утро слухи об аварии среди населения города начали распространяться благодаря тому, что в медсанчасть привезли пострадавших пожарников и персонал станции.

Бункер управления в административном здании ЧАЭС. Сегодня этот бункер выполняет ту же функцию. Но в 1986 году не было одного длинного стола, стоял ряд маленьких канцелярских столов. Здесь ночью после катастрофы заседало начальство ЧАЭС, пытаясь определить проблему. В сериале показано, что руководство станции легкомысленно отнеслось к происходящему.

Один из тогдашних руководителей станции, Сергей Парашин рассказал о ходе событий, характере пребывающих в ту ночь в бункере и сравнил с показанным в кино. На момент аварии Парашин возглавлял партийный комитет ЧАЭС, поэтому считался руководителем станции по партийной линии.

"Директор станции Виктор Брюханов появился на станции через 40 минут после аварии. Он приехал з заместителем секретаря городского комитета партии Веселовским. Они зашли в кабинет Брюханова. Я приехал с Воробьевым, начальником гражданской обороны. В памяти отпечаталось: когда мы поднимались по лестнице, увидели, как обездвиженного человека в белой форме несли на носилках (позже он погиб от травм). Это было очень встряхивающее впечатление. Одновременно директор взял ключи и мы спустились в это помещение. Через час появились все начальники цехов. Задача была понять, что произошло. Общая картина появилась только через 4 или 5 часов, когда начали видеть своими глазами, что произошло. Информация была совершенно противоречивая. Турбинный цех докладывал одно, электрический цех – другое. Поэтому у руководства станции не было представления, что произошло.

Главный инженер Фомин появился только через три часа, не знаю, чем он занимался той ночью. Директор станции по профессии энергетик. Он понимал, что такое производство электроэнергии. Но проблема была в том, что главный инженер – электрик, он не имел ядерного образования. Поэтому главный инженер, сидя здесь, не приносил пользы.

Дятлов (замглавного инженера, отвечающий за проведение эксперимента на станции. – Ред) также появился примерно через три часа. Отлично помню, он вошел и сказал: "Я не понимаю". Потом пришел замглавного инженера по науке, и сказал то же. Это принципиально. Директор должен понять, что произошло, по докладам подчиненных. То есть, шок был такой, что люди не понимали.

В фильме все фамилии сохранены. Не каждый человек отвечал характеру, показанному в фильме, но в целом так. Брюханов в жизни и в фильме – это разное. Он выдержанный, спокойный интеллигентный человек. Он не отрицал свою вину, директор всегда виноват. Главный инженер сидел в тени, как и в кино. Дятлов не вел себя так безобразно, как показано в фильме.

По информации которую я получал, в реальности персонал действовал более активно. Персонал действовал по инструкции. Все команды по управлению оперативному персоналу дает начальник смены станции. Они сталкиваются с аварией и пытаются понять, что происходит. В фильме мы это в какой-то степени наблюдаем. Персонал подавал воду в реактор, это записано везде. Во всех регламентах написано, что реактор должен быть надежно охлажден. И эта задача выполнялась на инстинктивном уровне.

Начальник радиационного цеха докладывал, что происходит с уровнем радиации. Уровни радиации оказались такими, что было трудно поверить. Я тоже не мог поверить. Один из выводов должен быть таков: при таких больших авариях должен быть запас свежих людей, которые могут посмотреть на проблему со стороны", - рассказал он.

Ликвидатор Алексей Бреус, оператор 4 энергоблока из утренней смены 26 апреля, подтвердил, что на станции сперва не было точных дозиметров, способных показать катастрофический уровень загрязнения: "Брюханов базировался на той информации, которую ему давали подчиненные на основании тех приборов, которые были у них в наличии - c ограниченной шкалой измерения".

"Мост смерти" при въезде в Припять, на котором, по версии авторов сериала, в ночь аварии собирались жители города, чтобы посмотреть на пожар. С моста действительно видно реактор, но сегодня он лишь немного просматривается из-за зарослей. Данный эпизод скорее всего является художественной выдумкой. Авторы фильма, пытаясь передать, трагедию неведения опасности, изобразили душераздирающую сцену, как на мосту среди ночи собрались люди, в том числе, с младенцами, во что трудно поверить. Тем более смешным выглядит обилие алкоголя, который зрители пожара пили из жестяных кружек.

Однако Алексей Бреус рассказывает, что люди, приходившие специально посмотреть на пожар, были, однако не ночью: "Я точно знаю одного человека, который здесь тогда ночью гулял с девушкой. Но он специально не ходил, просто гулял. В результате оказался в больнице со мной в одной палате. Знаю еще случай, как студент ездил в лес специально посмотреть на пожар, но утром. Так у него даже лучевая болезнь была".

Гостиница "Полесье", в которой жил академик Валерий Легасов. В частности авторы сериала показали, как Легасов в баре пьет водку (которая, как считалось в народе, защищает от радиации). Критики подчеркивают неточность: еще в 1985 году был введен "сухой закон", а самогоном в баре гостиницы вряд ли торговали, поэтому эпизод не мог иметь место в реальности.

Фото: wikipedia.org.

Медсанчасть города Припять. Туда привезли первых пострадавших от аварии - пожарников и сотрудников станции. До сих пор в подвале лежит одежда пожарников, поэтому фон там повышен, а сам подвал законсервирован. Это одно из самых "грязных" мест в Зоне. Авторы сериала показали эмоциональные кадры, как жены и родственники пожарных пытались прорваться к пострадавшим, тогда как их не пускали. Хотя очевидцы утверждают, что паники в городе не было, так как официально о серьезности аварии не сообщалось населению. Информация циркулировала на уровне слухов.

Фото: ribalych.ru.

Улицы Припяти. По ним ночью гуляли Валерий Легасов и Борис Щербина, отвечающий за ликвидацию последствий аварии замглава Совета министров СССР. За ними якобы, не прячась, следили сотрудники КГБ. Из рассекреченных документов КГБ, хранящихся в отраслевом архиве СБУ, выплывает, что сотрудники советских спецслужб действовали более тонко и незаметно, привлекая к своей работе агентов из числа сотрудников станции. Хотя ликвидаторы вспоминают, что с ними КГБ проводило профилактические беседы, а также совершало якобы тайные операции, дублирующие официальные действия ликвидаторов по измерению радиационного фона.

Фото: chernobyl-heart.com.

Заброшенные села. Жителей Припяти эвакуировали днем 27 апреля, на следующий день после аварии. По словам Парашина, областные власти подготовили автобусы для вывоза людей еще 26 апреля, но команда из Москвы пришла только на следующий день. Через несколько дней, преимущественно в начале мая, вывезли также население Чернобыля и сел в 30-километровой зоне вокруг станции.

Медпункт села Полесское.

В фильме есть эпизод, как местная старушка не хотела уезжать, не боясь "того, чего не может увидеть" - после всех войн и репрессий, которые в 20 веке пережили люди СССР и тогдашней Украины в частности.

Поля, на которых размещались лагеря ликвидаторов. В фильме показан лагерь военнослужащих, выполнявших разные работы по устранению последствий катастрофы. Акцент в сериале сделан на ликвидаторах, убивавших домашних животных, чья шерсть была радиоактивной. Командир взвода радиационной разведки, военный 25-й бригады, который в 1986 году замерял уровни радиации в разных районах зоны, опровергает этот факт. По его словам, убийством животных занимались гражданские, а не военные. Также он заявил, что в военном лагере не было алкоголя, тогда как в фильме ярко показаны целые ящики водки, которая свободно доступна любому.

Когда-то здесь было колхозное поле.

В то же время из рассекреченных архивов КГБ видно, что несмотря на сухой закон, был снят запрет на продажу красного вина. Кроме того, в воспоминаниях ликвидаторов, базировавшихся не в военном лагере, а в Припяти и других районах зоны, алкоголь все же раздавали.

Четвертый энергоблок ЧАЭС, на котором произошла авария. В 2017 году на него надвинули современный конфайнмент "Укрытие". В последней, пятой серии, авторы фильма реконструировали ход событий, которые привели к аварии, и объяснили ее причины.

"Ход событий показан правильно, - считает Парашин. - Вертолет упал в другое время, но он падал. Графит был. Легасов не летал. И он не такой, не знал реактор. Но он высокого уровня химик, поэтому разобрался что к чему. В фильме 5 серия очень интересная. Очень трудно рассказать про радиоактивность, про аварию, про отрицательную и положительную реактивность, про йодную яму. В фильме применены красные и сильные таблички, и это хорошая находка. Потому что раньше я нигде не видел хорошего объяснения. А в этом фильме они нашли способ, поэтому последняя серия мне понравилась. Суд был, конечно, не такой, я был там свидетелем...

Замглавного инженера Дятлов, отвечавший за проведение эксперимента в ту ночь, был жесткий, чрезмерно тверд с персоналом. Его слушали все бесприкословно, потому что его боялись. Это возможно не позволило оперативному персоналу быть более настойчивым и прекратить медленное снижение мощности раньше. Если бы реактор остановили раньше, то может быть ничего бы и не произошло. Но Дятлов хотел завершить эту процедуру. Диспетчер по всей энергосистеме страны – это закон для начальника смены станции. Заявка была и диспетчер не давал разрешения (на снижение мощности. – Ред.). А если бы диспетчер дал разрешение вовремя, то думаю, что тоже ничего не было бы. Вот это ожидание обстановки привело к тому, что проявился ключевой недостаток реактора. А ключевой недостаток в том, что на определенном уровне мощности он приобретал такое свойство, что взрывался. Но этого персонал не знал".

Возле саркофагом на дозиметре больше 1 микрозиверта. Киевская норма - 0,3 Мкзв.

Оценивая сериал в целом, Парашин отмечает точность передачи причин и хода аварии в техническом плане, а также показа изъянов авторитарной системы:

"Паника не допускалась. Есть перегиб в другую сторону: раз не должно быть паники, значит не должно быть и информации. В результате телефоны были заблокированы, осталась только внутренняя связь. Мы, выросшие в Советском Союзе, воспринимали это как естественный процесс. И в этом большой грех системы Советского Союза. И фильм хорош тем, что показывает: закрытая система не может существовать, так как нет конкуренции. В фильме это показано правильно, хотя и с перебором. Мы должны быть сегодня благодарны, что не живем в СССР. Я с ужасом смотрю на то, что происходит в России – она постепенно склоняется к той же системе контроля населения... Никакая система не может работать без контроля. В советское время контроль атомной энергетики был только со стороны министерства. Сейчас у нас есть регулирующий орган - Инспекция ядерного регулирования".