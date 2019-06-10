Один человек погиб в результате столкновения маршрутки и легковушки на Ривненщине, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области, полицейские на месте происшествия установили, что 21-летний житель, водитель Mazda 626 по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes-Benz сообщением Костополь-Ривне под управлением 61-летнего жителя села Деражное Костопольского района.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на принятые реанимационные меры, медикам не удалось спасти ему жизнь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Mercedes на еврономерах слетел с дороги и врезался в здание столичного ТЦ: водитель погиб на месте, пассажиров увезла скорая. ФОТО

Кроме того, в салоне автомобиля Mazda находились трое пассажиров - жителей Луцка.

17-летняя девушка с тяжелыми травмами головы госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы.

19-летний парень получил открытый перелом ноги, а 16-летняя девушка - закрытую черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и позвоночника. Обоих после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.

В маршрутном такси, ориентировочно, находилось пять пассажиров, никто из них в больницу не обращался.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Камера зафиксировала наезд автомобиля полиции на ребенка в Конотопе. ВИДЕО





Смотрите также: Иномарка влетела в остановку на Херсонщине: погибли брат и сестра, - полиция. ФОТОрепортаж