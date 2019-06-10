Полиция изъяла у жителя Черновцов два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 тыс. грн. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Так, сообщается, что противоправную деятельность 32-летнего мужчины задокументировали оперативники и следователи Черновицкого отдела полиции при осуществлении санкционированного обыска.

В помещениях, злоумышленник арендовал на территории одного из гаражных кооперативов, полицейские обнаружили и изъяли три взрывных пакета с порохом, патроны различного калибра, пластмассовые емкости с двумя килограммами амфетамина. Также изъяты электронные весы, зип-пакеты и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность злоумышленника к сбыту наркотиков.

Отмечается, что все изъятое направлено на исследование в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

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По результатам обысков следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Сейчас в указанных уголовных производствах продолжаются досудебные расследования. Правоохранители устанавливают каналы поступления амфетамина. Кроме того, полиция устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к сбыту наркотиков.