ГБР задержало старшего следователя Печерского управления полиции Киева, вымогавшего взятку в $2 тыс. за закрытие уголовного дела. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как установлено досудебным расследованием, полицейский требовал от гражданина 2000 долларов США за непривлечение последнего к уголовной ответственности и закрытие уголовного производства по факту обнаружения ножа и предмета, похожего на кастет.

В субботу, 8 июня, во время получения части неправомерной выгоды в сумме 13 400 гривен сотрудника полиции задержали у ресторана на территории Киево-Святошинского района Киевской области.

В настоящее время полицейскому сообщили о подозрении по предварительной правовой квалификации по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

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