С "азовцем" Дмитрием Пругло, погибшим на Донбассе, простились в Полтаве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 10 июня, в Полтаве состоялось прощание с Дмитрием Николаевичем Пругло (позывной Круглый), 1990 года рождения, старшим лейтенантом, заместителем командира роты по работе с личным составом отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины, который погиб 7 июня около 00.30 в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области вследствие ночного прицельного артиллерийского и минометного обстрела позиций подразделения. В результате попадания снаряда калибра 122 мм в блиндаж двое воинов получили несовместимые с жизнью ранения и умерли в медицинском учреждении, еще 11 гвардейцев получили ранения, боевые травмы, контузии. Вместе с Дмитрием Пругло погиб сержант Максим Олексюк из Козятина Винницкой области.

"Насколько мне известно, "Гвоздики" вышли из Горловки. По жилыми кварталами раскинули батарею и сразу по запланированных целях начали работать, по позициям наших воинов. Дмитрий, видимо, погиб так быстро, даже не поняв, что произошло. Потому что первый снаряд, который упал, забрал его жизнь. Говорят, работали настолько плотно, как говорили ребята, даже двух метров в окопе не было, куда бы не прилетал снаряд. Те, кто остался "трехсотыми" - это чудо, что они остались живы. К сожалению, это чудо на Дмитрия не распространилось ..." - рассказал начальник штаба первого батальона полка "Азов" Алексей (позывной Подвох), - говорится в тексте издания.

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Дмитрий Пругло родился 27.12.1990 года. В батальон (в то время) "Азов" пришел в 2014 году. Впоследствии подписал контракт с НГУ. Принимал участие во всех ключевых боях подразделения. В 2017 г. был командиром 1-го взвода 3-й роты особого назначения 1-го батальона.

У него остались мать и жена.

















Фото: zmist.pl.ua