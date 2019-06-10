Ядовитые отходы Дарницкой ТЭЦ на жаре превращаются в пыль, их грузят открыто в центре Позняков, - экоактивист Гайдуков. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет специалист по энергетики и местный житель Виктор Гайдуков.

"За три года давления на городскую и другую власть, нам удалось достичь на самом деле немало. В частности,

- все властные институты признали что техногенная проблема в Дарнице из-за деятельности ДТЭЦ существует,

- силами и средствми общества и общественного бюджета г. Киева был выяснен чрезвычайно опасный состав тех более 2,5 млн.куб.м отходов сжигания каменного угля, лежащие на ул. Здолбуновской, среди несколько сотен тысячного жилого массива,

- заставили менеджмент ДТЭЦ и г. Киева начать реконструкцию газоочистного оборудования ДТЭЦ,

- на золошлакоотвалы ДТЭЦ установлена и в летний период времени иногда работает принудительная увлажняющая система - единственная в Украине система такого рода на таких объектах;

- золошлаки с этого опасного объекта понемногу вывозятся (правда в другой населенный пункт - с. Горенка), как городские власти и делала раньше, например в Подгорцах. В последние недели мы заставили даже накрывать грузовики тентами (что и было предусмотрено договором на вывоз)", - написал он.

По его словам, осталось три основные проблемы:

"- Все, что делается - делается за наши с вами средства (за счет тарифов на тепло и электричество),

- от всего, что делается, атмосферный воздух, почва и воды (грунтовые и поверхностные) на Позняках и в Киеве не стали чище, постепенное и настойчивое отравления киевлян не прекращается ни на день,

- в Киеве и в Украине в целом напрочь отсутствует система эко-мониторинга, ее просто не существует, как и не существует системы здравоохранения человека, в том числе диагностики заболеваний человека из-за экологических бедствий, которые у нас - "через каждый двор".

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Гайдуков говорит о новой опасности - экскаватор грузит золошлаки на грузовики в 30-ю градусную жару открыто:

"- На фоне работающих мощных брызгалок, заливающих гектары золошлаков той же самой ядовитой "освещенной водой", экскаватор и куча воров-единомышленников насыпали под забором золошлакоотвалы огромную несколько метровую высоту кучу золошлаков, на которую выгнали тот же экскаватор, который сейчас с такой горы уже раздает эту золу грузовикам перевозчика.

Хотя:

- в 30-градусную жару зола на солнце за считанные минуты превращается в пыль и летит по Дарнице,

- нагрузка по разрешению на убийство дарнитчан, выданное ведомством Семерака еще 27.01.2017, разрешено не более 60 т в час (это только два грузовика, которые там сейчас работают),

- и золошлаки, которые по паспорту этого опасного объекта ежегодно переутверждает г. @Petr Panteleev (Петр Пантелеев. - Ред) предусматривает исключительно жидкое хранения этих отходов, ни влажное или увлажненное".

Новые кучи отходов не поливаются.

Так везут отходы по Киеву.

"И честно говоря я устал от вашеог, дарничане, равнодушия, безразличия к здоровью собственному и здоровье своих детей", - подытожил Гайдуков.

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Напомним, грубые нарушения в утилизации отходов от работы ТЭЦ-4 были установлены еще в 2015 году. В январе 2017 года экспертиза золоотвала Дарницкой ТЭЦ на озере Горячка в Киеве, которую провели лаборатории Минэкологии, подтверждает данные о его критическом загрязнении канцерогенами.



Руководство столичной ТЭЦ-4 согласилось закрыть токсичный золоотвал на водоеме Горячка, чего требовали общественные активисты. Представлен план обновления оборудования до 2020 года. Однако часть активистов не удовлетворена тем, что ждать придется пять лет. По их словам, Киевсовет и руководство ТЭЦ не желают принимать необходимые меры для сохранения здоровья киевлян.

В начале 2019 года Госэкоинспекция завершила проверку Дарницкой ТЭЦ. Пока там установлен только один химический фильтр.