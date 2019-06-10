Нападение на оператора Макарюка - прямое следствие неэффективности реформ правоохранительной и судебной системы, - харьковские медийщики обратились к Князеву, Авакову и Луценко. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в открытом письме-обращении, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Вечером 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове группа неизвестных крепкого телосложения жестоко избила оператора местной службы телевизионных новостей "Вісті" Вадима Макарюка. Он был госпитализирован в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, который произошел вследствие кровоизлияния в мозг после избиения. На данный момент Вадим в тяжелом состоянии в реанимации. У нас нет сомнений, что причиной избиения стала профессиональная деятельность Вадима. На него напали, когда он выполнял редакционное задание – снимал конфликт между предпринимателями и администрацией ТЦ "Барабашово", в который вмешался "Национальный корпус". Нападающие не только избили оператора, но и разбили камеру и забрали карту, на которой было записано видео", - отмечается в документе.

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Медийщики также напоминают о других случаях нападения на журналистов при выполнении профессиональных обязанностей в Харькове.

Так, в июне 2016 года во время сбора жителей дома по ул. Данилевского, 12 по поводу окончания процедуры оформления ОСББ один из присутствующих напал на журналиста издания "Накипело" и выбил у него телефон. В мае 2017 года главный врач Харьковской областной клинической больницы Богдан Федак не дал провести съемку съемочной группе проекта "Лікарські таємниці". В ноябре 2018 года представитель организации "Фрайкор" Георгий Тарасенко на глазах у полиции сорвал прямое включение журналистки телеканала Newsone Софии Бобок с акции по поводу Дня достоинства и свободы.

"Во всех этих случаях виновные не наказаны. Это касается и наиболее резонансных преступлений в отношении журналистов в регионе. Почти 9 лет остается нераскрытым убийство главного редактора газеты "Новый стиль" Василия Климентьева. В деле о нападении и избиении в феврале 2014 года под Академией внутренних войск съемочной группы "Вікна-новини" телеканала СТБ в составе Марии Малевской и Александра Бринзы до сих пор нет ни одного обвинительного приговора. Мы убеждены, что нападение на Вадима Макарюка является прямым следствием неэффективности реформ правоохранительной и судебной системы", - подчеркивается в заявлении.

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Журналисты выдвинули несколько требований к правоохранительным органам: "Мы призываем всех участников конфликта помочь следствию найти всех виновных в избиении Вадима Макарюка. Мы требуем от Национальной полиции и прокуратуры обеспечить эффективное и профессиональное расследование этого дела. Отдельно обращаем внимание, что у потерпевшей стороны есть видеозапись, по которой можно сделать выводы относительно возможных подозреваемых в совершении этого преступления. Мы требуем от главы Национальной полиции Сергея Князева, министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Украины Юрия Луценко обеспечить публичные отчеты их подчиненных о ходе и результатах расследования этого дела. Мы не дадим спустить это дело на тормозах! Виновные должны быть наказаны!"





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Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.