Смертельное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал гражданин Украины. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 9 июня, на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в северо-западной Польше произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В то же время водители рассказали о героическом поступке гражданина Украины.

"Господин Андрей вытащил меня через окно", - рассказала одна из женщин, которая стала участницей ДТП.

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В трагическом столкновении приняли участие семь автомобилей. Через 2 часа произошла также авария во встречном направлении. В общем столкнулись десять автомобилей. Погибли шесть человек.







Полиция выяснила, что было причиной трагедии. Мужчина, который ехал на грузовике не затормозил и въехал в другие автомобили. Сила удара была такой, что часть транспортных средств загорелась.

По словам одной из женщин, которая стала участницей ДТП, ее спас Андрей. По словам свидетелей, когда гражданин Украины увидел аварию, он выбежал из своего автомобиля с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим. По информации СМИ, украинец вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.

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Всего в ДТП участвовали 22 человека. Травмы получили 16 из них. Четыре человека были госпитализированы.

Следователи задержали водителя грузовика. За подобный поступок предусмотрено наказание от 2 до 12 лет лишения свободы. По словам полиции, водитель был трезв.