Полиция задержала раховских чиновников, которые требовали с предпринимателя $1500 за оформление разрешительных документов. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители установили, что чиновники организовали коррупционную схему оформления и выдачи разрешительных документов. Так, за изготовление проектов временных сооружений, согласование схем на их размещение, а также изготовление и согласование паспортов привязки указанных сооружений фигуранты требовали от предпринимателя 1500 долларов неправомерной выгоды.

В понедельник, 10 июня, задержаны оба фигуранта уголовного производства.

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Заведующий одного из секторов получил 900 долларов. Кроме того, ранее было задокументировано получение им еще 200 долларов.

Директора коммунального предприятия правоохранители задержали во время получения 400 долларов взятки.

Сейчас заведующего сектора РГА и директора КП Раховского районного совета задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.





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