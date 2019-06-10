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10.06.19 20:32

"Нет капитуляции": под Администрацией Президента проходит акция протеста. ФОТОрепортаж

Протестующие требуют, чтобы в рабочую группу по разработке условий переговоров в Минске включили ветеранов. Участники акции выражали несогласие с заявлениями Леонида Кучмы, представляющего Украину в Трехсторонней контактной группе.

Организаторы заявили акцию как мирную и попросили, чтобы на ней не было никаких флагов, кроме флагов Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.

Митингующие выкрикивали "Нет капитуляции! Слава нации!", "Вову геть", "Кучму геть", "Чувак, выходи", сообщает издание "Буквы".

У центрального входа возник конфликт: участники акции хотели повесить на здание АП плакат с надписью "Администрация губернатора Малороссии", но полиция не позволила это сделать. Полицейский вырвал и порвал плакат, люди набросились на него, но драку удалось разнять. По словам полицейского, он не позволит символике государства-агрессора висеть на здании АП.

Кроме этого, активисты сожгли белый флаг, являющийся символом капитуляции.

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Все фото - издание "Буквы"

Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 01
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 02
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 03
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 04
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 05
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 06
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 07
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 08
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 09
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 10
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 11
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 12
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 13

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