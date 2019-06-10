На почте в Хмельницкой области произошла утечка инсектицида. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Хмельницкой области.

Сообщение об утечке неизвестного химического вещества поступило в Службу спасения "101" в 11:47. На место происшествия отправили 8 спасателей. Они, как сообщают в пресс-службе, "в кратчайшие сроки с помощью спецсредств ликвидировали последствия разлива опасного вещества".

"Как выяснилось впоследствии опасным веществом оказался "Норил", который применяется для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Раствор находился в одной из посылок. Из-за механического повреждения пластиковая тара разгерметизировалась, и ее содержание попал в окружающую среду", - сказано в сообщении.

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