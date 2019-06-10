Вертолет упал на крышу небоскреба в Нью-Йорке и загорелся, пилот погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вертолет упал на крышу 54-этажного здания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Times. Полиция описывает случившееся как "жесткую посадку".
Погиб один человек - пилот вертолета. Данных о пострадавших не поступало.
В здании, на крышу которого упал вертолет, находятся офисы крупных банков Citibank и BNP Paribas. Все здание эвакуировали.
Сейчас пожарные тушат пламя на крыше. На месте работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция.
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По предварительным данным, вертолет пытался сесть на крышу небоскреба, но потерпел аварию из-за плохой видимости. ЧП случилось, когда в Нью-Йорке шел дождь.
На Манхэттене немало вертолетных площадок, устроенных на крышах зданий. Жители Нью-Йорка особо чувствительно относятся к инцидентам с летательными аппаратами в городе: в памяти горожан остались теракты, когда два пассажирских самолета врезались 11 сентября 2001 года в два небоскреба.
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