Спровоцировавший на драку Шабунина блогер Филимоненко идет на выборы с копией программы Зеленского, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Как сообщается на сайте общественного движения "ЧЕСНО", программа Филимоненко содержит те же разделы, что и программа Зеленского, разве что перед основным текстом Филимоненко дописал лозунг "Сказку воплотить в жизнь!", передает Цензор.НЕТ.

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Если сравнивать дальше тексты, то видно, что Филимоненко сократил программу Зеленского.

Например, выбросил раздел о народовластии путем референдума, в котором говорилось, что Зеленский идет на один срок. Филимоненко такого не обещает.

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Остальные разделы программы Зеленского повторяются в программе Филимоненко без части текста.

Филимоненко утверждает, что на 211-м округе также будет баллотироваться действующий нардеп, фигурант антикоррупционных расследований Евгений Рыбчинский. Правда, если в ВР VIII созыва Рыбчинского привела "Солидарность", из которой он перешел в "Волю народа", то в парламент следующего созыва он, по словам Филимоненко, хочет попасть благодаря "Батькивщине". Рыбчинский в своем блоге на "Украинской правде" пишет, что сделал выбор в пользу "Батькивщины"."Заметим, что на довыборах в Верховную Раду 2016 году Филимоненко баллотировался на Луганщине. Тогда он, вероятно, выполнял роль технического кандидата и вполне мог работать сразу на несколько политических сил, однако сосредоточивал свое внимание на дискредитации основных оппонентов кандидата Сергея Шахова", - отмечают в "ЧЕСНО".

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Напомним, Всеволод Филимоненко скандально известный тем, что спровоцировал главы ЦПК Виталия Шабунина на драку, после чего против Шабунина открыли уголовное производство.

Также Филимоненко был исключен из общественного движения "ЧЕСТНО" еще до парламентских выборов в октябре 2012 года за действия, несовместимые с принципами движения (подозрение в вымогательстве у доверенного лица кандидата в депутаты).