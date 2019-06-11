При получении взятки в размере $1,8 тыс. задержаны сотрудницы управления ГФС в Киеве, - ГБР. ФОТОрепортаж

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, работницы ГФС требовали неправомерную выгоду от представителя предприятия за содействие в проведении внеплановой проверки предприятия и ускорения процедуры прекращения его деятельности.

При получении неправомерной выгоды, налоговики были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).







В случае доказательства вины, должностным лицам ГФС грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.