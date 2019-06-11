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11.06.19 10:29

При получении взятки в размере $1,8 тыс. задержаны сотрудницы управления ГФС в Киеве, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве при оперативном сопровождения Департамента защиты экономики Нацполиции, задержан начальник отдела камеральных проверок управления налогообложения физических лиц и главного государственного налогового инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве во время получения неправомерной выгоды в сумме 1800 долларов США .

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, работницы ГФС требовали неправомерную выгоду от представителя предприятия за содействие в проведении внеплановой проверки предприятия и ускорения процедуры прекращения его деятельности.

При получении неправомерной выгоды, налоговики были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

При получении взятки в размере $1,8 тыс. задержаны сотрудницы управления ГФС в Киеве, - ГБР 01
При получении взятки в размере $1,8 тыс. задержаны сотрудницы управления ГФС в Киеве, - ГБР 02
При получении взятки в размере $1,8 тыс. задержаны сотрудницы управления ГФС в Киеве, - ГБР 03

В случае доказательства вины, должностным лицам ГФС грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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