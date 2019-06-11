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11.06.19 12:30

Акция в защиту кинотеатра "Киев" прошла под КГГА: Кличко передали обращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 июня, под Киевской городской государственной администрацией активисты требовали не допустить передачу кинотеатра "Киев" в аренду компании "Синема центр", которая, по их словам, поднимет цены на билеты и сократит показ артхаусных и фестивальных фильмов.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в акции приняли участие около 50 человек.

Активисты выступили с требованиями и подписали обращение к властям города. К ним вышел представитель КГГА и после непродолжительного спора часть из них прошла внутрь здания.

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Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 01
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 02

Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 03
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 04
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 05
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 06
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 07
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 08
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 09

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Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 10
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 11
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 12
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 13
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 14
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 15
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 16

Фото, видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июня администрация кинотеатра "Киев" заявила о попытке рейдерского захвата. В ответ в КГГА пояснили, что проводят инвентаризацию.

Напомним, Главное управление имуществом КГГА передало целостный имущественный комплекс кинотеатра "Киев" в аренду ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" 4 января 1999 г. сроком на 10 лет. Позже договор был продлен, срок его действия завершился 4 января 2019 года. По данным КГГА, арендная ставка до 2019 г. составляла 47 тыс. грн в месяц, а некоторые помещения кинотеатра сданы в субаренду до 2020 года.

В начале 2019 стало известно, что Культурному центру "Кинотеатр Киев" не продлили договор аренды и объявили новый конкурс.

В январе директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь сообщил, что будет проведен тендер по поиску нового арендатора. В то же время дирекция кинотеатра обращалась за помощью к СМИ и общественности, чтобы не допустить прекращения работы заведения.

16 мая 2019 года работники ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" заявили, что будут отстаивать свои права в суде.

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