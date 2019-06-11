Волонтеры "Мега-полиграфа" просят помочь с ремонтом двух санитарных УАЗиков и покупкой кабеля для разведчиков. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Мега-полиграфа" в Facebook.

"В ремонт приехали 2 санитарки - пациенты едва живы. На сегодня список выглядит так:

карбюратор к126г - 2 шт

стартер - 1шт

генератор - 1 шт

комплект высоковольтных проводов - 2 комплекта

силовой кабель на аккумулятор - 2 комплекта

прокладки на двиг ГАЗ 24 и УМЗ 417 - по 1 комплекту

вкладыш помпы УМЗ - 2 шт

вкладыши и поршневые кольца - 2 комплекта

сцепление - 2 комплекта

венец маховиков - УАЗ, ГАЗ 53, ГАЗ 52, УМЗ 4215 - 2 шт

патрубки охлаждения УАЗ - 2 комплекта

втулки направляющих клапанов - 16 шт

сальники клапанов - 2 комплекта

кардан передний УАЗ 452 ("буханка") - 1 шт

тормозные колодки - 2 комплекта (8 шт)

тормозные цилиндры и шланги - 2 комплекта

тормозные трубки - 2 комплекта

амортизаторы УАЗ (или "Газель") - 4 шт

рулевые наконечники - 4 шт

ремень двигателя УАЗ 945мм - 2 шт

комплект проводки - 1

бензонасос УАЗ - 2 шт

задний сальник коленвала (набивка) - 2

радиатор - 1

тормозные барабаны - 2 шт

глушитель УАЗ 452 в сборе - 1

аккумулятор 75Ач - 2 шт

краска (303 цвет - хаки)

растворитель 646 или 647

щетки (крацовка) 65, 75 мм троссовые и рефленные, электроды инвертор - 2, 2,5 и 3 мм; круги обрезные 1 и 1.2 D125 мм; лепестковые круги 40 (зерно)

Если кто-то готов взять хотя бы одну из машин в ремонт... Там большой объем работ, а наши возможности очень ограничены", - отмечаю волонтеры.





Кроме этого, есть и ряд других потребностей.

"Все еще "висят" заявки от морпехов и медиков 57 на (суммарно) 5 холодильников и 2 морозильных камеры, 2 стиралки - автомат и 1 полуавтомат. Очень нужны емкости для воды - еврокубы и разные (50-300л) емкости. Ребята из 56 бригады в ППД делают ремонт: нужна помощь с освещением - светильники (любые - самые простые) минимум 10 шт. И еще очень важный пункт - нашей разведке (РЭР) в один из приморских поселков надо нормально подключиться к электричеству (страдает и качество работы и дорогое оборудование). Для этого надо 1200 м кабеля СИП4 2*25 (растояние более 2 км; тянуть будем в одну жилу)", - говорится в сообщении.

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Волонтеры также сообщили о результатах уже проделанной работы.

"Разъехались несколько еврокубов и прочих емкостей (200-300л) для воды; лопаты, пилы, топоры; на этой неделе морпехам уедет 1500 м шланга; разъедутся 6 комплектов обычных (до 32) и 2 больших (до 50) головок; подшаманили фуру (осталась только ходовка); заказаны 5 емкостей для душа (часть поедет на печально известный "ширлан"). Наконец-то сдвинулся с мертвой точки ремонт "Нивы" - мотор уже в порядке, машина заводится - сейчас в работе сцепление и тормоза. Нужен 1 диск (или колесо в сборе)", - написали они.

Хочешь помочь?!

Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815

Киев, Марка Вовчка 12\14

Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:

Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович

4731 2191 0499 3989

ИПН: 2390702897



