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11.06.19 17:46

"Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб", - Бухарев о наличии у него медали ФСБ. ФОТО

В СМИ появилась информация о наличии у новоназначенного главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева медали ФСБ РФ "За боевое содружество". Сам он это не отрицает и еще в 2014 году заявлял, что его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков.

"Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб", - Бухарев о наличии у него медали ФСБ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Бухарева в Facebook от 6 октября 2014 года.

Тогда Бухарев опубликовал свою агитационную листовку, где указана информация о награде, и пояснил, откуда она у него.

"Да, у меня есть медаль "За боевое содружество". Примерно 10 лет назад я участвовал в проведении международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу. В этой операции были задействованы представители специальных служб и правоохранительных органов разных стран, в том числе из США, России, Европы, Никарагуа и т.д. В результате проведенной операции был ликвидирован ряд наркокомбинатов, раскрыты и задокументированы ранее неизвестные средства доставки и сокрытия наркотиков, арестованы члены и главари наркогруппировок, из незаконного международного оборота наркотиков изъято сотни килограммов кокаина. Эта операция спасла не одну человеческую судьбу", - написал он тогда.

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Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб, - Бухарев о наличии у него медали ФСБ 01

Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб, - Бухарев о наличии у него медали ФСБ 02

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