Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Командовать парадом буду я!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы никто не говорил о давлении на суд: Зеленский после короткого выступления покинул заседание КСУ. ВИДЕО

Главное - сохранить!

Молодым – везде у нас дорога!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве

Оккупационная платформа

Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке

Потери с обеих сторон растут...

Он раньше ел шаурму?

С чистого листа

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