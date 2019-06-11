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11.06.19 18:15

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Командовать парадом буду я!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы никто не говорил о давлении на суд: Зеленский после короткого выступления покинул заседание КСУ. ВИДЕО

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Главное - сохранить!

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Молодым – везде у нас дорога!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Оккупационная платформа

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Потери с обеих сторон растут...

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Он раньше ел шаурму?

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

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