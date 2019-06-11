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11.06.19 18:59

Четырех военных пилотов, которые погибли 29 мая во время тренировочного полета, похоронили в Бродах. ФОТОрепортаж

На Львовщине 11 июня простились с офицерами 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" ВСУ, которые погибли в результате авиакатастрофы на границе Ровенской и Львовской областей во время выполнения тренировочного полета.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Провести авиаторов в последний путь на территории воинской части собрались тысячи людей: их родные и близкие, весь личный состав воинской части, ветераны, духовенство, представители власти и общественность Львовщине города Броды.

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Четырех военных пилотов, которые погибли 29 мая во время тренировочного полета, похоронили в Бродах 01
Четырех военных пилотов, которые погибли 29 мая во время тренировочного полета, похоронили в Бродах 02
Четырех военных пилотов, которые погибли 29 мая во время тренировочного полета, похоронили в Бродах 03
Четырех военных пилотов, которые погибли 29 мая во время тренировочного полета, похоронили в Бродах 04

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Четырех военных пилотов, которые погибли 29 мая во время тренировочного полета, похоронили в Бродах 05
Четырех военных пилотов, которые погибли 29 мая во время тренировочного полета, похоронили в Бродах 06
Четырех военных пилотов, которые погибли 29 мая во время тренировочного полета, похоронили в Бродах 07

Напомним, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.

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