Четырех военных пилотов, которые погибли 29 мая во время тренировочного полета, похоронили в Бродах. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Провести авиаторов в последний путь на территории воинской части собрались тысячи людей: их родные и близкие, весь личный состав воинской части, ветераны, духовенство, представители власти и общественность Львовщине города Броды.
Напомним, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.