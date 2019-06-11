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11.06.19 20:47

Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". ФОТО

Все средства прекращения активной фазы агрессии и возвращения территории Украины не действуют, поэтому МВД предлагает новые механизмы, которые помогут вернуть оккупированные территории Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  департамент коммуникаций МВД, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал сегодня, 11 июня, во время встречи с делегацией Atlantic Council во главе с экс-директором Центрального разведывательного управления США, экс-главой Центрального командования Вооруженных сил США-экс-командующим Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане генерал Дэвид Петреусом и экс-послом США в Украине, директором Евразийского центра "Атлантический совет" Джоном Хербстом.

"За время российской агрессии в Украине погибло более 14 000 человек, среди них более 400 - работников органов системы МВД: полицейских, гвардейцев, спасателей и пограничников. Россия шестой год ведет против Украины гибридную войну. Все средства прекращения активной фазы агрессии и возвращения территории Украины не действуют, поэтому МВД предлагает новые механизмы, которые помогут вернуть оккупированные территории Донбасса. Мы должны принять взрослые решения в этом вопросе, использовав тонкую грань наших возможностей. Для нас очень важна поддержка США в этих процессах", - отметил Арсен Аваков.

По его словам, введению новой стратегии предшествует подготовительный этап - формирование необходимого правового поля, введение коммуникационной стратегии, определение статуса Специальной международной миротворческой миссии, создание программ мониторинга, консультативной и ресурсной помощи.

"У нас нет конфликта на религиозной почве, нет конфликта на этнической почве. Конфликт в Украине навязан Россией извне. Поэтому миротворческая миссия, которая будет работать, должна быть ориентирована и на это, а также работать совместно с украинскими правоохранителями и представителями местных громад", - подчеркнул Арсен Аваков.

Стратегия предусматривает, что на отдельно выбранном участке оккупированных территорий создается демилитаризованная зона безопасности. Все военные формирования с обеих сторон отводятся за оговоренную линию. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берут под свой контроль указанный участок территории и ее пределы. Правопорядок и законность обеспечивается силами Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и мониторинговой миссией. После этого на этой территории проводятся местные выборы.

"Главный принцип - соблюдение украинского законодательства и обеспечения свободного волеизъявления. Восстанавливается работа всех государственных институтов, правоохранительных органов Украины, возобновляется безопасность и правопорядок, социальное обеспечение, образование, финансовая сфера, а также достойный уровень жизни. Когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, - все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться в Украину ", - отметил глава МВД.

Министр отметил, что процесс деоккупации на первых двух территориях может длиться от 6 до 8 месяцев.

Однако, Арсен Аваков подчеркнул, что есть "красные линии", где Украина не пойдет на какой компромисс.

"В первую очередь, нельзя ставить вопрос о государстве Украина как федерации. Государственная граница Украины должна контролироваться исключительно нашими пограничниками. Жители деокупованих территорий Донбасса - граждане Украины. Теория о том, что "мы отдаем вам Донбасс, а вы нам Крым" - также не может быть приемлемой. Амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления. И, конечно, в обсуждение не ставится вопрос о курсе Украины в ЕС и НАТО", - отметил министр.

Генерал Дэвид Петреус подчеркнул, что цель цивилизованного мира - это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому в США поражены, что настолько структурированный план и готовы поддержать шаги Украины в восстановлении суверенитета на оккупированных территориях.

Справка: Атлантический совет - аналитический центр, неправительственная организация США, занимающаяся международными отношениями атлантического сообщества. Была основана с целью продолжения сотрудничества между Северной Америкой и Европой".

Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса Механизм малых шагов 01
Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса Механизм малых шагов 02
Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса Механизм малых шагов 03

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